Lecce-Atalanta oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Lecce-Atalanta, partita valida per la prima giornata della Serie A 2024/2025. Comincia al Via del Mare il campionato della formazione di Gian Piero Gasperini, che ha già fatto il debutto stagionale nella Supercoppa europea, dove è stata battuta dal Real Madrid. Ora arriva questa interessante trasferta a inaugurare il campionato delle due squadre, con il Lecce chiamato a raggiungere l’obiettivo della salvezza anche in questo campionato, mentre la Dea può sognare molto in grande. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:30 di lunedì 19 agosto.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky, in particolare su Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.