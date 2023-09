Lazio-Torino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Torino, valevole per la sesta giornata di Serie A 2023/2024. L’inizio di campionato è stato da incubo o quasi per la formazione di Sarri, che fin qui ha raccolto solamente quattro punti in cinque giornate. L’unico successo, poi, è arrivato fuori casa nella partita di Napoli. Stasera un’altra chance per provare a vincere anche davanti ai propri tifosi contro un Torino in serie utile da tre partite consecutive. La sfida è in programma oggi, mercoledì 27 settembre alle ore 20:45 all’Olimpico. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go.