Fiorentina in semifinale di Coppa Italia 2023/2024: date, orari, diretta tv e avversaria

La Fiorentina si qualifica per la semifinale della Coppa Italia 2023/2024: ecco le informazioni su date, orari e diretta tv e streaming. La formazione toscana ha battuto ai quarti di finale il Bologna, riuscendo così ad approdare alle semifinali, che come ogni anno si giocheranno in un doppio confronto. La certezza, per i viola, è di giocare in casa l’andata e fuori casa il ritorno, visto che sia Milan che Atalanta, le due possibili rivali, vantano entrambe un numero di ingresso in tabellone più basso rispetto all’8 dei gigliati. Veniamo allora alle date: andata il 2, 3 o 4 aprile, ritorno il 23, 24 o 25 aprile, l’orario sarà per entrambi gli incontri quello delle ore 21, la diretta tv su Canale 5 con streaming su Infinity e Sportmediaset.