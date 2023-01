Lazio-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lazio-Milan, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Si chiude l’intero girone di andata e si tratta di una partita spartiacque per la lotta alle primissime posizioni in classifica: chi riuscirà a vincere allo stadio Olimpico nella super sfida tra i biancocelesti e i rossoneri? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di martedì 24 gennaio.

Lazio-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.