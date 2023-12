Lazio-Genoa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Genoa, valevole per gli ottavi di finaledi Coppa Italia 2023/2024. Entrano in gioco nella competzione i biancocelesti di Maurizio Sarri, reduci da due successi consecutivi tra Serie A e Champions League. La squadra di Gilardino, invece, nel turno precedente era riuscita ad avere la meglio sulla Reggiana seppur a fatica. La sfida è in programma oggi, martedì 5 dicembre, alle ore 21:00 all’Olimpico. Diretta su Canale 5 in streaming su Mediaset Infinity.