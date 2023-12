Regolamento Lazio-Genoa: cosa succede in caso di pareggio, Coppa Italia 2023/2024

Il regolamento di Lazio-Genoa, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024. La formazione biancoceleste, dopo essere tornata alla vittoria in campionato, vuole fare filotto e qualificarsi anche per i quarti di finale di questo torneo. I rossoblù di Alberto Gilardino, dal loro canto, sperano di fare il colpaccio allo Stadio Olimpico. Il regolamento prevede che, in caso di pareggio tra le due squadre al termine dei novanta minuti regolamentari, si proceda con i tempi supplementari. In caso di ulteriore parità dopo i 120′, si andrebbe ai calci di rigore.