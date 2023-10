Lazio-Fiorentina, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Lazio-Fiorentina, match della decima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i biancocelesti sfidano i viola in una partita che vale la zona Europa: i padroni di casa sono in grande ascesa ma reduci dal disastro in Champions, i viola hanno vinto in Conference ma perso l’ultima in campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 30 ottobre.

Lazio-Fiorentina sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.