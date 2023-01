Lazio-Empoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio ed Empoli, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I biancocelesti vengono dalla brutta sconfitta a Lecce, con un secondo tempo assolutamente da dimenticare. Sia il tecnico Maurizio Sarri che il presidente Claudio Lotito in questi giorni hanno parlato alla squadra e chiesto una reazione sul campo, davanti al proprio pubblico. L’Empoli ha conquistato un punto ad Udinese alla ripresa e punta a fare il suo gioco anche nella trasferta capitolina. La sfida è in programma domenica 8 gennaio alle 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione).