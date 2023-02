Lazio-Cluj, programma e telecronisti Sky e Dazn andata playoff Conference League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Lazio-Cluj, match valido per l’andata dei playoff di Conference League 2022/2023. Biancocelesti “retrocessi” a novembre nella terza coppa europea, non per questo non si può puntare ad arrivare fino in fondo ripetendo le gesta dei cugini lo scorso anno. Chi riuscirà a vincere allo stadio Olimpico? Si parte alle ore 21 di giovedì 16 febbraio.

Lazio-Cluj sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Dario Massara e Nando Orsi e su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo.