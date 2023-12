Lazio-Cagliari oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Cagliari, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Per i biancocelesti una settimana fa il punto più basso della stagione, molto probabilmente. Poi, ci pensato Ciro Immobile negli ultimi 10′ della sfida contro il Celtic a regalare di nuovo gioia e fiducia ai suoi tifosi e più in generale a tutta la squadra, che ora punta a rialzarsi anche in campionato. La sfida è in programma oggi, sabato 2 dicembre, alle ore 18:00 all’Olimpico. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.