Lazio-Bologna oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lazio e Bologna, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Dopo le due prestazioni non esaltanti contro Empoli e Lecce, la squadra di Maurizio Sarri è riuscita a tornare alla vittoria in campionato lo scorso turno contro il Sassuolo. Ora i biancocelesti vogliono guardare al passaggio del turno anche nella coppa nazionale, appuntamento al quale si presentano con la pesante assenza di Ciro Immobile. Match in cui mancheranno entrambi i bomber di riferimento, dato che Motta dovrà fare a meno di Marko Arnautovic. La sfida è in programma oggi, giovedì 19 gennaio alle 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Diretta su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.