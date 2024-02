Lazio-Bayern Monaco, programma e telecronisti Prime Video andata ottavi Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Lazio-Bayern Monaco, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Allo stadio Olimpico notte da sogno per i biancocelesti: c’è da resistere alla corazzata bavarese che però è in crisi nera, si può pensare di tenere viva la qualificazione in vista del ritorno. Chi la spunterà? Si comincia alle ore 21 di mercoledì 14 febbraio.

Lazio-Bayern Monaco sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.