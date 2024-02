Lazio-Bayern Monaco oggi in tv: canale, orario e streaming Champions League 2023/2024

Oggi alle 21.00 si gioca la sfida d’andata dell’incontro tra Lazio e Bayern Monaco, valido per gli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. La squadra di Tuchel è reduce dal brutto ko in campionato contro il Bayer Leverkusen per 3-0. Biancocelesti che hanno vinto contro il Cagliari per 3-1. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video attraverso l’app dedicata, fruibile su smart tv di ultima generazione e su console di gioco (Xbox e PlayStation).