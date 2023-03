Lazio-AZ Alkmaar stasera in tv: canale, orario e streaming andata ottavi Conference League 2022/2023

Alle 18:45 di stasera, martedì 7 marzo la Lazio sfiderà l’AZ Alkmaar in occasione del match di andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky (oltre che su NOW e Sky Go) e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Maurizio Sarri deve rinunciare a Immobile infortunato e rilancerà Felipe Anderson da falso nove. La squadra biancoceleste cerca un buon risultato in questo primo confronto contro gli olandesi.