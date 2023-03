Lazio-AZ Alkmaaar, Sarri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Tutto pronto per la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia di Lazio-AZ Alkmaar, match di andata degli ottavi di finale di Conference League 2022/2023. L’allenatore parlerà lunedì 6 marzo alle 14:00. La partita infatti è in programma eccezionalmente martedì, per via della gara della Roma di Europa League giovedì all’Olimpico. La conferenza stampa di Sarri potrà essere seguita in diretta su Lazio Style Channel, 233 di Sky, e su Lazio Style Radio 89.3 FM. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e una diretta testuale.

