Lazio, Gazzetta: “Immobile a rischio per il derby, salta AZ e Bologna”

Ciro Immobile si ferma. Di nuovo. L’attaccante biancoceleste sta vivendo una stagione complicata sul piano fisico, tra infortuni muscolari e ricadute. L’ultimo stop è arrivato nel week end, unica nota stonata dopo la vittoria sul Napoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’attaccante biancoceleste sarà costretto a saltare gli impegni contro AZ (Conference League) e Bologna (campionato). Una lieve lesione per il bomber, Sarri incrocia le dita e spera di recuperarlo almeno per il derby del 19 marzo contro la Roma. Il centravanti biancoceleste saltò la stracittadina di andata e fu il suo sostituto Felipe Anderson a firmare la rete della vittoria. Tradotto: la Lazio ha i piani B e sa giocare anche senza il miglior marcatore della sua storia. Ma nel momento in cui il calendario diventa fitto di impegni, la sua assenza rischia di essere pesantissima.