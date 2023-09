Latina-Potenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Latina-Potenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la seconda giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Al Francioni è tutto pronto per lo scontro che mette di fronte i nerazzurri e i lucani, due squadre che sono partite col piede giusto vincendo all’esordio. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 10 settembre, diretta tv su Sky Sport 255, diretta streaming su Sky Go.