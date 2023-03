Foggia-Monterosi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Pino Zaccheria per Foggia-Monterosi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della sfida. La formazione rossonera, dopo la sconfitta subita contro il Cerignola, vuole immediatamente rialzare la testa per restare in scia al Pescara e continuare a lottare per il terzo posto. La compagine ospite, dal suo canto, arriva da tre pareggi nelle ultime quattro gare e spera di tornare al successo per accedere la lotta salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

