La WWE sbarca in streaming su Netflix: la piattaforma si aggiudica i diritti di Raw

Prove di live streaming sportivo per il colosso Netflix. A partire da gennaio 2025, la piattaforma sarà la nuova casa esclusiva del programma di punta della WWE, Raw. L’affare è stato chiuso per cinque miliardi di dollari in dieci anni, secondo Forbes. Allo stesso tempo, come parte dell’accordo, Netflix trasmetterà tutti gli spettacoli e gli speciali della WWE al di fuori degli Stati Uniti, inclusi Raw e gli altri spettacoli settimanali della WWE – SmackDown e NXT – nonché gli eventi live premium dell’azienda, incluso WrestleMania, SummerSlam e Royal Rumble.