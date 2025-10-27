Da martedì 28 a giovedì 30 ottobre in campo tutte le emozioni del grande calcio: tre match di Serie A Enilive, il derby di Coppa Italia Serie C e le sfide internazionali di Coppa di Germania e Ligue 1 francese.

Sarà una settimana di grande calcio su Sky e in streaming su NOW, con un ricco programma che unisce Serie A Enilive, Coppa Italia Serie C, Coppa di Germania e Ligue 1.

Per la 9ª giornata di Serie A Enilive, tre sfide in co-esclusiva:

Mercoledì 29 ottobre alle 18.30 Roma-Parma (Sky Sport Uno, Calcio, 252, 4K);

alle 20.45 Inter-Fiorentina (Sky Sport Uno, Calcio, 251, 4K);

Giovedì 30 ottobre alle 20.45 Pisa-Lazio (Sky Sport Calcio, 251).

Sempre mercoledì, spazio anche alla Coppa Italia Serie C Sky Wifi con il derby Sambenedettese-Ascoli in diretta alle 15 su Sky Sport Calcio e 251.

Grande attenzione anche al calcio internazionale. Martedì 28 ottobre alle 18.30 in Germania si gioca Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (Sky Sport Calcio), mentre mercoledì 29 ottobre triplo appuntamento: alle 19 Lorient-PSG (Sky Sport Max), alle 20.45 Colonia-Bayern Monaco (Sky Sport Arena e 253) e alle 21.05 Olympique Marsiglia-Angers (Sky Sport Max).

Come sempre, copertura totale con studi pre e post partita, approfondimenti su Sky Sport 24, live blog, highlights e contenuti speciali su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport.