“Il mio obiettivo è alzare un trofeo con la Lazio. Se non sarà quest’anno sarà il prossimo. Ci divertiamo, siamo un gruppo forte, siamo tanto amici nello spogliatoio e si vede, questa è la forza di questa Lazio. Baroni mi sa di brava persona, intelligente, è aperto al dialogo. Quando si è giovani è facile volere tutto e subito, lui è bravo a tenerci coi piedi per terra e a pensare partita per partita. Credevo nella convocazione in Nazionale, ma non me l’aspettavo. Ero in macchina con la mia ragazza e vedevo arrivare chiamate a raffica di papà, dei miei amici. Poi lei ha aperto Instagram e mi ha comunicato la notizia incredibile. Allora ho richiamato mio papà e lui era in lacrime, è stato un momento molto bello”. Queste le parole di Nicolò Rovella in un’intervista concessa a Dazn.