La Juventus, archiviati momentaneamente gli impegni di campionato, va a caccia di un prestigioso successo contro il Manchester City nel match valevole per la sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. Per la squadra bianconera si tratta quasi dell’ultima chiamata per continuare ad alimentare le speranze di qualificazioni diretta agli ottavi di finale: in caso di mancata vittoria, i piemontesi dovrebbero accontentarsi dei playoff

SEGUI IL LIVE

Motta in conferenza stampa, come seguire l’evento

Dall’altra parte gli uomini di Pep Guardiola hanno assolutamente bisogno di vincere per rialzare la testa e recuperare posizioni nella maxi classifica unica. Il tecnico bianconero Thiago Motta alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 10 dicembre alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.