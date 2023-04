Juventus-Verona, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Juventus-Verona, match della ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. I bianconeri se la vedranno contro gli scaligeri in piena corsa per evitare la retrocessione, dunque all’Allianz Stadium ecco che i padroni di casa dovranno stare attenti a non sottovalutare l’impegno, in attesa di notizie extra-campo. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 1 aprile.

Juventus-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Giancarlo Marocchi.