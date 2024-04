Juventus U23-Arezzo in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Juventus U23-Arezzo sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il primo turno della fase dei gironi dei playoff di Serie C 2023/2024. C’è questo scontro tra la settima e l’ottava della regular season a mettere in palio il pass per il secondo turno della fase della post season interna al girone B: la squadra B dei bianconeri è avvantaggiata dal fatto di giocare in casa e, fatto ancor più importante, dalla possibilità di avanzare non solo vincendo, ma anche pareggiando al 90′. Il regolamento infatti non contempla supplementari o rigori, quindi per la qualificazione gli ospiti hanno bisogno di vincere nei novanta minuti. Appuntamento fissato per sabato 4 o domenica 5 maggio, orario da definire: la programmazione sarà comunicata dalla Lega Pro nella giornata di lunedì 29 aprile e vi aggiorneremo in modo tempestivo. Diretta tv sui canali Sky Sport, streaming su Sky Go e anche su NOW. Se la partita si giocherà sabato alle ore 18, possibile diretta in chiaro anche su Rai Sport.