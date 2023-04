Juventus-Sporting, programma e telecronisti Sky e Dazn andata quarti Europa League

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Juventus-Sporting Lisbona, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. All’Allianz Stadium ancora una volta si parte in casa per i bianconeri in questa eliminazione diretta della seconda coppa Uefa per importanza che potrebbe aprire le porte della Champions vincendola. Occhio però ai temibili portoghesi. Si parte alle ore 21 di giovedì 13 aprile, chi vincerà?

Juventus-Sporting Lisbona sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Aldo Serena e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.