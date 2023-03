Juventus-Sporting Lisbona in tv: data, orario e diretta streaming andata quarti Europa League 2022/2023

Juventus-Sporting Lisbona è l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match. I bianconeri sfidano i portoghesi in questo atto del doppio confronto che mette in palio le semifinali. L’incontro si disputerà giovedì 13 aprile, orario di inizio quello delle 21. La diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e sulla piattaforma Dazn. TV8 stabilirà se trasmettere questa partita in chiaro oppure quella della Roma e ve lo faremo sapere non appena noto. Sportface.it vi terrà informati costantemente con aggiornamenti e tutto quello che serve conoscere.

INFORMAZIONI RITORNO

ANDATA QUARTI DI FINALE

Giovedì 13 aprile

ore 21 Juventus-Sporting Lisbona