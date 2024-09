Juventus Next Gen-Picerno oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juventus Next Gen-Picerno, match dello stadio Pozzo La Marmora valevole per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine di casa non ha avuto un eccezionale inizio di stagione e, per questo motivo, ha assolutamente bisogno di tornare alla vittoria per evitare di perdere altre posizioni in classifica.

Juventus Next Gen-Picerno, come seguire il match

La formazione ospite, dal suo canto, si è resa protagonista di un ottimo inizio di campionato e spera di proseguire su questa strada, restando nelle posizioni di vertice del girone C. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

