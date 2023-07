Juventus-Milan stanotte in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Tutto pronto per il derby tutto italiano tra Juventus e Milan, in programma nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 luglio al Dignity Health Stadium, casa dei Los Angeles Galaxy. Il fischio d’inizio è in programma alle 04:30. La diretta tv sarà affidata a Dazn e Sky Sport Summer, oltre allo streaming su Sky Go e NOW. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della tournée statunitense, che vede protagonisti anche Barcellona, Real Madrid, Arsenal e Tottenham. Occhi puntati sui volti nuovi dal mercato. Weah vuole farsi subito notare in bianconero, mentre Pioli potrebbe lanciare Reijnders, oltre a Pulisic e Loftus-Cheek. Sportface.it vi offrirà la cronaca, gli approfondimenti e le parole dei protagonisti venerdì mattina.