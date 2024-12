Alle 21:00 di mercoledì 11 dicembre la Juventus ospiterà il Manchester City in occasione della sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024/2025. Allo Stadium si affrontano due squadre che stanno attraversando un momento di forma molto complicato. I bianconeri sono sì imbattuti in campionato ma occupano il sesto posto e, complici gli infortuni, stano faticando molto. La squadra di Guardiola ha invece vinto soltanto una delle ultime nove gare giocate e non sembra riuscire in alcun modo a ritrovare la quadra. Chi avrà la meglio? La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle possibili scelte di formazione di Motta e nel post gara vi offrirà le pagelle e le parole dei protagonisti.