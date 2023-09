Juventus-Lazio in tv: canale, orario e streaming quarta giornata Serie A 2023/2024

Alle 15:00 di sabato 16 settembre la Juventus ospiterà la Lazio allo Stadium in occasione della quarta giornata di Serie A 2023/2024. Dopo la sosta, le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio. Entrambe le squadre vengono da una vittoria in trasferta. La Juventus ha battuto l’Empoli, mentre la Lazio ha avuto la meglio del Napoli campione d’Italia in carica al ‘Maradona’. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e le parole dei protagonisti.