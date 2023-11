Juventus-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Tutto pronto per il derby d’Italia tra Juventus e Inter, in campo alle 20:45 di domenica 26 novembre all’Allianz Stadium in occasione della tredicesima giornata di Serie A. La squadra nerazzurra non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro la Juventus in campionato (4N, 11P) e in nove di queste non ha trovato la via del gol. Simone Inzaghi proverà ad infrangere anche questo tabù per consolidare la vetta della classifica. In ogni caso sarà una sfida a suo modo storica: è la prima volta che Inter e Juventus si affrontano con almeno 29 punti a testa prima della quattordicesima giornata di campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti nel post gara, come le pagelle, la moviola e le parole dei protagonisti.