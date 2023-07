Juventus-Barcellona stanotte in tv: canale, orario e streaming amichevole 2023

Amichevole di lusso per la Juventus che inaugura la sua tournée estiva negli USA contro il Barcellona di Xavi. Le due squadre scenderanno in campo nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio alle 04:30. Lo scorso anno finì 2-2 a Dallas con doppiette di Kean e Dembélé, stavolta le due squadre hanno cambiato pelle e sono pronte a misurarsi in un test di spessore. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e Sky Sport Summer, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Massimiliano Allegri deve fare a meno di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, entrambi ai box: il primo per un fastidio al polpaccio, il secondo per una tonsillite. La prestigiosa tournée statunitense per i bianconeri prevede anche i test contro Milan e Real Madrid.