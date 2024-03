Juventus-Atalanta oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Juventus-Atalanta, valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2023/2024. I bianconeri vogliono riscattarsi dopo il ko di Napoli e inseguono la vittoria per tenere a debita distanza il Milan, consolidando così il secondo posto. E’ reduce da due sconfitte invece l’Atalanta, che ha anche giocato in settimana l’Europa League e dunque non sarà al 100%. Chi avrà la meglio? La sfida è in programma oggi, domenica 10 marzo alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Diretta in streaming su Dazn.