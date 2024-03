Juve Stabia-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Juve Stabia-Taranto, match dello stadio Romeo Menti valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolista del girone C si trova sempre più vicina alla promozione diretta in Serie B e ora vuole compiere un ulteriore passo in avanti. La compagine pugliese, dal suo canto, sta disputando una grandissima stagione e ha intenzione di proseguire su questi livelli. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 11 marzo alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

