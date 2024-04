Juve Stabia-Picerno oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Juve Stabia-Picerno sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentottesima e ultima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. I padroni di casa hanno già vinto il raggruppamento e sono volati in Serie B, gli ospiti sanno già di chiudere il campionato al sesto posto e di volare ai playoff: in sostanza, non c’è assolutamente nulla in palio in questa partita. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di sabato 27 aprile, diretta tv su Sky Sport 251, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.