Italia-Turchia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Turchia, match valevole per la settima giornata del girone A delle qualificazioni agli Europei Under 21 2025. Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta lo scorso venerdì contro la Lettonia, gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata vogliono chiudere al meglio questo mini ciclo di partite con un alto successo. In caso di tre punti l’Italia resterebbe al comando del gruppo A volando a quota 17 e allungando nei confronti dell’Irlanda, che in questo turno ha riposato. La Turchia, dal suo canto, ha solto 6 punti in classifica e arriva da due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque gare. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 26 marzo alle ore 18:15; la diretta televisiva sarà affidata a Rai2, mentre lo streaming a RaiPlay.

