Italia-Svizzera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Europei U21 2023

Tutte le informazioni inerenti alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Italia-Svizzera, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2023. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dopo la gara di esordio contro la Francia, tornano in campo per andare a caccia della vittoria contro gli elvetici. Questi ultimi non hanno intenzione di recitare il ruolo di comparsa e anzi sperano di confezionare la sorpresa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 25 giugno alle ore 18:00; la diretta televisiva sarà affidata a Rai 2, mentre lo streaming a RaiPlay.

