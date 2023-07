Italia-Svezia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Italia-Svezia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali femminili 2023 di calcio. Le azzurre di Milena Bertolini sfidano le scandinave in una partita tra chi ha vinto all’esordio: l’obiettivo è rimanere a punteggio pieno e avvicinarsi agli ottavi di finale, chi vincerà? Si parte alle ore 9.30 di sabato 29 luglio allo Sky Stadium di Wellington, diretta tv su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play, diretta testuale su Sportface.

SVEZIA-ITALIA: LA DIRETTA LIVE, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

I TELECRONISTI