Italia-Svezia, programma e telecronisti Rai Mondiali femminili 2023

Il programma e i telecronisti sulla Rai di Italia-Svezia, match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali femminili 2023 di calcio. Le azzurre di Milena Bertolini affrontano le scandinave in quella che è una partita chiave per la qualificazione agli ottavi: serve una vittoria per avvicinare l’obiettivo, ma anche il pareggio lascerebbe la Nazionale col destino nelle proprie mani in vista dell’ultimo impegno. Appuntamento alle ore 9.30 di sabato 29 luglio, chi vincerà?

Italia-Svezia sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Tiziana Alla e Carolina Morace.

