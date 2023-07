Italia-Sudafrica in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Italia-Sudafrica sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per la terza e ultima giornata dei gironi dei Mondiali femminili 2023 di calcio. Le azzurre di Milena Bertolini tornano in campo per il terzo appuntamento in Nuova Zelanda con l’obiettivo di qualificarsi per gli ottavi: avversaria di turno la formazione africana, in crescita negli ultimi anni ma pur sempre alla portata. Si parte alle ore 9 di mercoledì 2 agosto, chi vincerà? Diretta tv su Rai Uno, diretta streaming su Rai Play e diretta testuale su Sportface.