Italia-Spagna, Spalletti in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro la Spagna, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. L’Italia, dopo il buon esordio con vittoria contro l’Albania, è pronta a tornare in campo per affrontare gli iberici in una sfida che si preannuncia tutt’altro che semplice. Gli Azzurri dovranno fare molta attenzione ed evitare di commettere passi falsi, anche se probabilmente basterà un solo punto in due partite per avanzare agli ottavi di finale.

Spalletti in conferenza stampa, come seguire l’evento

Il commissario tecnico Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro la Spagna, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 19 giugno alle ore 19:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso in diretta su RaiSport+HD e su SkySport, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.