Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Olanda, sfida valida per la fase a gironi del torneo preolimpico di basket 3×3 che si giocherà a Debrecen. Comincia il percorso per il quartetto guidato da coach Capobianco, alla ricerca della seconda qualificazione olimpica consecutiva, dopo quella ottenuta proprio a Debrecen tre anni fa per le Olimpiadi di Tokyo. Saranno Rae Lin D’Alie, Chiara Consolini, Laura Spreafico e Sara Madera a rappresentare l’Italia con l’obiettivo di stupire ancora e centrare l’obiettivo: il primo ostacolo è subito una Nazionale di assoluta qualità, destinata a ricoprire il ruolo da protagonista in questo torneo. Le olandesi hanno mancato la qualificazione nei tornei precedenti, ma, guidate dal talento di Noortje Driessen, sono decise a non farsi scappare questa ultima possibilità. Sarà partita di altissimo livello, quindi, per uno sport frenetico e altamente agonistico, che regala sempre partite di livello notevole, sperando che l’aria di Debrecen porti di nuovo fortuna alle Azzurre. La palla a due è fissata alle ore 19:45 di giovedì 16 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Olanda, valida per il torneo preolimpico di basket 3×3 a Debrecen.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming in maniera gratuita sul canale YouTube della federazione, accessibile tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.