Italia-Olanda in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale terzo posto Nations League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Italia e Olanda, valevole per la finale terzo posto di Nations League 2022/2023. Dopo la beffa subita nei minuti finali della semifinale contro la Spagna, la Nazionale di Roberto Mancini torna in campo per provare a salire sul podio della manifestazione. La partita per raggiungere il terzo posto sarà contro i padroni di casa olandesi, che invece nel penultimo atto si erano arresi per 4-2 alla Croazia. La sfida è in programma domenica 18 giugno alle ore 15:00 al Twente Stadium di Enschede. Diretta su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW.