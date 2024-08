Italia-Nuova Zelanda in tv: data, orario e diretta streaming inseguimento femminile Parigi 2024

Sarà purtroppo Italia-Nuova Zelanda lo scontro diretto con in palio la finale per l’oro nel ciclismo su pista specialità inseguimento femminile a squadre e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutto può succedere, questo è ovvio, ma le neozelandesi hanno rifilato quasi tre secondi alle azzurre nel primo turno per stilare la classifica e gli accoppiamenti: l’Italia si è classificata in quarta posizione e per questo motivo sfiderà le prime della classe, vincendo – ma sarebbe un’impresa sportiva – sarebbe finale per l’oro, perdendo invece si andrebbe a concorrere per entrare nella finale che vale invece il bronzo. L’obiettivo è dunque, in ogni caso, far registrare il tempo più veloce possibile per restare davanti ad almeno quattro delle altre cinque partecipanti agli scontri diretti che non vanno in finale per l’oro, in modo tale da giocarsi almeno il gradino più basso del podio.

COME VEDERE IN TV ITALIA-NUOVA ZELANDA

Appuntamento alle ore 13.52 di mercoledì 7 agosto con questa che si può definire come una semifinale nonché scontro per una medaglia sicura. Se l’Italia vincerà, allora la finale per l’oro è in programma alle ore 18.33 sempre di mercoledì 7 agosto, mentre in caso di sconfitta ma di tempo da finale per il bronzo, bisognerà sintonizzarsi alle 18.23. Diretta integrale su Discovery+, che avrà un canale dedicato all’evento, diretta anche su Eurosport 1 (canale 210 di Sky Sport, visibile in streaming anche su Sky Go, NOW e Dazn) e probabile trasmissione in chiaro anche su Rai Due o Rai Sport con eventuale streaming su Rai Play.