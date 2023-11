Italia-Macedonia del nord in tv: canale, orario e streaming qualificazioni Europei 2024

Alle 20:45 di venerdì 17 novembre l’Italia sfiderà la Macedonia del Nord in occasione della penultima giornata della fase a gironi di qualificazioni agli Europei del 2024. Gli azzurri scenderanno in campo allo stadio Olimpico con l’obiettivo dei tre punti per agganciare il secondo posto, prima del match decisivo contro l’Ucraina. Un solo risultato a disposizione per gli uomini di Luciano Spalletti. Agli azzurri, in caso di successo a Roma, basterà anche il pareggio per qualificarsi a Leverkusen. Tre forfait per Spalletti: Meret, Calabria e Toloi. E due prime volte: Cambiaso e Colpani. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

