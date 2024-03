Italia-Ecuador oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Amichevole 2024

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Italia-Ecuador, secondo amichevole della mini-tournée del 2024 per gli azzurri di Luciano Spalletti. Reduci dal successo per 2-1 contro il Venezuela nel segno di Mateo Retegui, l’Italia proverà a ripetersi contro l’Ecuador nella cornice del MetLife Stadium di New York. Previsti tanti cambi rispetto all’11 titolare contro il Venezuela: al di là del risultato, si cercano anche sensazioni positivi in vista degli Europei di quest’estate. L’appuntamento con Italia-Ecuador è fissato alle ore 21:00 di oggi, domenica 24 marzo, con la sfida che andrà in onda in diretta esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Disponibile anche lo streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.