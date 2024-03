Italia-Ecuador in tv: data, canale, orario e diretta streaming Amichevole 2024

Il canale, l’orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Italia-Ecuador, seconda amichevole del 2024 per gli azzurri di Luciano Spalletti. Dopo il successo di misura contro il Venezuela ottenuto in Florida grazie alla doppietta di uno scatenato Retegui, la Nazionale si sposta a New York, anzi per essere più precisi a Harrison, nel New Jersey per il secondo test oltreoceano. L’avversaria sarà l’Ecuador. L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 di domenica 24 marzo, con la sfida che andrà in onda in diretta esclusiva, in chiaro, su Rai 1. Disponibile anche uno streaming gratuito sulla piattaforma Rai Play.