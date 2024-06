Italia-Danimarca oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Europei Under 17

Italia-Danimarca sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della semifinale degli Europei Under 17 2024. Sale a mille l’attesa per un appuntamento storico per gli azzurrini del ct Massimiliano Favo, che battendo l’Inghilterra ai quarti sono riusciti ad approdare in semifinale: l’ostacolo tra la Nazionale U17 e la finale del torneo continentale in Grecia è ora la selezione scandinava. Chi riuscirà a vincere allo stadio Antonis Papadopoulos?

SEGUI LA DIRETTA

ITALIA-DANIMARCA OGGI IN TV: TUTTE LE INFORMAZIONI

Calcio d’inizio di Italia-Danimarca fissato alle ore 19.30 di domenica 2 giugno, non è prevista la diretta tv su Rai Sport, ma sarà disponibile la diretta streaming su Rai Play, oltre a quella sul player di Uefa.tv. In alternativa, Sportface.it vi proporrà la diretta scritta della partita degli azzurrini che si giocano le loro chance per approdare in finale agli Europei Under 17 2024 in Grecia.