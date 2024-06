Italia-Croazia, quando si gioca? Data, orario e diretta tv

L’Italia di Luciano Spalletti sfiderà la Croazia in occasione della terza e ultima giornata del girone B di Euro 2024. Dopo Albania e Spagna, appuntamento importante per gli azzurri, i quali dovranno fare i conti con campioni del calibro di Luka Modric e Ivan Perisic, l’ultimo citato peraltro con lunga esperienza in Serie A in nerazzurro. Il potenziale dei croati è ben noto, ma durante le sfide degli Europei in Germania sono venuti a galla anche alcuni limiti della selezione guidata da Dalic, soprattutto in fase difensiva; Barella e compagni dovranno esser concreti in fase offensiva, non lasciando troppo spazio alle iniziative del centrocampo avversario.

Italia-Croazia si disputerà lunedì 24 giugno, con calcio d’inizio fissato alle ore 21.00. La diretta televisiva dell’evento sarà offerta dalla Rai in chiaro, tramite il canale Rai 1, mentre dall’emittente Sky Sport a beneficio degli abbonati su Sky Sport 1 (201). Inoltre, gli appassionati italiano potranno seguire l’incontro anche in streaming attraverso la piattaforma Sky Go, sintonizzandosi sul medesimo canale sopra citato. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti, news, curiosità e highlights al termine della partita.