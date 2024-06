Italia-Argentina oggi in tv: programma, orario e diretta Mondiali U17 2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Italia-Argentina, sfida valida come prima giornata del Gruppo C dei Mondiali U17 2024 di basket. Comincia il percorso dei ragazzi di coach Mangone, che dopo l’argento agli Europei dello scorso anno puntano ora al risultato importante anche in questa rassegna iridata. Il primo impegno è contro la nazionale sudamericana, alla ricerca subito di un risultato di spicco per iniziare al meglio l’avventura. La palla a due è fissata alle ore 18:30 di sabato 29 giugno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Italia-Argentina, valida per i Mondiali U17 2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della FIBA, raggiungibile tramite il seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.